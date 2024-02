Il XIII° Memorial Silvio Rastaldo agli esordienti del Cigliano

Il XIII° Memorial Silvio Rastaldo (dirigente e giocatore del Basket Cigliano) in scena il 25 febbraio al PalaGerardi, va ai giallorossi del presidente Silvano Maglione. Il quadrangolare, riservato ai giovanissimi categoria Esordienti, a cui hanno partecipato oltre ai padroni di casa San Mauro, Varese e Vigevano, si è distinta in due fasi con le eliminatorie nella mattinata e le finali nel pomeriggio. A prevalere è stato il gruppo guidato da coach Leonardo Agriesti (anche giocatore in 1^ Divisione Regionale).