Successo delle iniziative Anpi Vercelli

Terezìn e “Testa per Dente”, sui crimini fascisti perpetrati sul fronte orientale. Sono state visitate da 36 classi delle scuole secondarie, sia di I che di II grado, per un totale di circa 800 studenti, e da oltre 200 persone al di fuori delle visite didattiche.

Sono state, dunque, un vero successo, soprattutto la prima, fonte di informazione e di riflessione nel periodo in cui viene celebrato il “Giorno della Memoria”.

La crudezza delle immagini della seconda, allestita per riflettere sulle vicende ricordate in occasione del “Giorno del Ricordo, ha suggerito, in accordo con i docenti accompagnatori, di scoraggiare gli alunni più piccoli dal visitarla. Nell’ambito di tali mostre, si sono anche tenute una conferenza della giornalista Claudia Cernigoi sulle “Controverse vicende del confine orientale”, il 10 febbraio, e la presentazione del libro “Aggiustare l’universo” con un dialogo tra l’autrice, Raffaella Romagnolo, e la professoressa Elisabetta Dellavalle.