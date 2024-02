Pagelle Pro Vercelli della disfatta con la Pergolettese

Iezzi: Come tutta la squadra giudizio da dividere tra i due tempi. Non bastano i primi 45' per salvarsi da un'altra serata-no: 5.5

Rutigliano: Non ha molte occasioni per mettersi in evidenza. Poco incisivo: 5 (13′ st Kozlowski: entra e per la Pro è l'inizio della fine. In pratica non riesce mai a entrare in partita 5)