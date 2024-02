«La vera Pro Vercelli non è quella delle ultime partite»

«Siamo andati sotto per un episopdio dubbio, dalla panchina non sembrava fallo. Ad ogni modo, poi, è emersa la nostra fragilità, e questo non dovrebbe succedere. Siamo la stessa squadra che nel girone d'andata ha avuto un percorso ottimo» dice il direttore Alex Casella al termine di Pergolettese-Pro Vercelli.

«Fino alla partita con l'Atalanta – dice ancora – abbiamo messo un calcio propositivo, mettendo in difficoltà squadre di alto livello. Queste ultime prestazioni non possono rovinare un percorso. Chiedo quindi ai tifosi di avere pazienza. Faremo un esame di coscienza, dobbiamo cambiare registro, perché la Pro Vercelli non è quella delle ultime partite. Ancora è tutto possibile...».

Due parole, infine, di mister Dossena.

«Nel primo tempo non abbiamo giocato male, nel secondo, la gara è stata condizionata da nove minuti... Adesso ci attende la partita con la capolista, spero che sia l'occasione giusta per uscire dal tunne.».