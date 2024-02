Deposito delle scorie nucleari: incontro a Santhià del M5S

Si terrà alle 16 di sabato 24 febbraio, l’incontro pubblico di informazione sulle opportunità e i limiti forniti dalle normative europee in materia di smaltimento delle scorie nucleari e sulle prospettive nel vercellese. L'appuntamento è a Santhià, al centro Polivalente di via Monte Bianco.

Relatori sono Maria Angela Danzì, europarlamentare; Sean Sacco, consigliere regionale Piemonte; Pier Giuseppe Dellavalle, consulente tecnico; Pierangelo Iviglia, responsabile Comitato Tri.No. e Gian Piero Godio, referente Legambiente e Pro Natura del Vercellese.

Come noto, il sindaco di Trino vercellese ha dato la disponibilità allo stoccaggio nel territorio che in realtà era rimasto escluso dalla mappa delle aree idonee tracciata dal Ministero dell’Ambiente.

Per Maria Angela Danzì, deputata Non Iscritti del Parlamento europeo eletta nelle liste del Movimento 5 Stelle, che ha promosso questo incontro: “Il governo Conte aveva individuato già un numero ristretto di aree compatibili con il deposito di scorie nucleari. Ora il nuovo decreto dell’esecutivo Meloni include anche le aree militari e dà ai sindaci la possibilità di autocandidarsi, cosa che ha fatto il sindaco di Trino, zona che è stata esclusa dalla mappatura, evidentemente per ragioni di sicurezza. Parleremo di questo e con amministratori e cittadini imposteremo ogni possibile azione in Europa di tutela e rilancio del territorio, tenendo in considerazione la salute dell’ambiente e delle persone”.