Sparo di Capodanno: arriva in Consiglio la mozione del Pd

Lo sparo di Capodanno entra tra i temi del Consiglio comunale. Tra i punti in discussione nella prima seduta 2024, convocata per oggi, giovedì 22 febbraio alle 14, c'è infatti la mozione presentata dai consiglieri del Pd per chiedere a sindaco e giunta «una presa di distanza dalle azioni dell'onorevole Pozzolo».

L'atto è stato presentato nei primissimi giorni dell'anno, quando Pozzolo ancora rivestiva l'incarico - dal quale si era poi dimesso - di consulente del sindaco per la gestione del verde e del decoro pubblico; ma che nel mirino del Pd ci sia il sindaco Andrea Corsaro, per il suo ruolo di avvocato del parlamentare, è evidente anche dall'attacco contenuto in un post dei Giovani Democratici.

Tra gli altri punti all'ordine del giorno nella seduta di giovedì ci sono il documento unico di programmazione, la proroga della scadenza dei contratti di comodato per Cascina Lavino e l'assunzione al patrimonio comunale delle case di via Udine, trasferite dall'Agenzia del Demanio al Comune di Vercelli tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, convocata per le 14 di oggi, giovedì 22 febbraio.