Telefonata negata: un detenuto sfascia monitor e materiale in carcere

«Nel transitare nella rotonda del piano detentivo, un detenuto di nazionalità italiana, poco più che ventenne, è stato avvisato dal personale di Polizia che una sua richiesta per la fruizione di telefonate era stata respinta - spiega il sindacalista -. Tanto è bastato per innescare una serie di eventi che a dir poco può essere definita surreale. Appena ricevuta la notizia, l’uomo è andato su tutte le furie, iniziando a sbraitare ed inveire contro i poliziotti presenti, insultando e minacciando di creare disordini. In pochi istanti dalle parole è passato ai fatti, entrando con uno scatto repentino dentro il gabbiotto del personale e iniziando a scaraventare a terra monitor, pc, telefoni ed ogni cosa gli venisse a portata di mano»

«Ancora tensione, ancora violenza, ancora aggressioni, ancora follia che supera i limiti della civiltà… Solo così possono essere commentati i fatti accaduti ieri pomeriggio presso la Casa Circondariale di Vercelli quando, intorno alle ore 15 i detenuti stavano rientrando dai cortili passeggi nelle proprie celle». Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario regionale per il Piemonte Vicente Santilli, che ricostruisce le ultime ore di follia vissute nella struttura di Strada vicinale del Rollone.

Al Sappe preme evidenziare che «la professionalità del personale intervenuto ha consentito di eseguire gli interventi senza mai arrecare alcun danno al detenuto facinoroso, tuttavia, la sua violenza selvaggia ha determinato per tre unità di polizia penitenziaria la necessità di cure mediche e qualche giorno di prognosi per le ferite riportate. Abbiamo appreso che il detenuto nel suo passato era già stato allontanato da diversi istituti per motivi di ordine e sicurezza e il suo trascorso detentivo non può certo definirsi esemplare in quando a lui sono riconducibili diverse aggressioni al personale, danneggiamenti e addirittura l’incendio di suppellettili».