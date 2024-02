Fiera in campo: un vecchio documentario del 1928

In occasione della Fiera in Campo che si terrà dal 23 al 25 febbraio presso l’Ente Fiera di Caresanablot, una rappresentanza degli studenti dell’istituto tecnico agrario “Galileo Ferraris” in collaborazione con la cineteca privata del professore Flavio Ardissone offrirà ai visitatori l’opportunitàdi assistere, presso lo stand dell’istituto stesso, alla proiezione di un documento storico eccezionale. Si tratta di un vecchio documentario datato 1928 girato dal fotografo vercellese De Fabianis le cui sequenze cinematografiche, effettuate presso la tenuta Selve di Salasco, ritraggono diversi momenti di vecchie prove di meccanizzazione agricole studiate appositamente per il trapianto e la semina del riso. Questo evento rappresenta un’opportunità di valore storico che coinvolge in sinergia il passato della nostra campagna Vercellese con il lavoro attuale che gli studenti dell’istituto tecnico agrario stanno svolgendo.

Andrea Armenia-rappresentante della consulta provinciale degli studenti