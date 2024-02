La Notte dei Racconti: letture per i piccoli al Nido e in Ludoteca

Il Comune di Vercelli, in collaborazione con le Cooperative Accento e Progetto Donna Più, organizza la “Notte dei Racconti”, appuntamento dedicato ai bambini tra i 6 mesi e gli 11 anni. L'appuntamento è alla Ludoteca comunale di via Galileo Ferraris e al Nido Aquilone di via Stara per i bambini nella fascia d’età dai 6 mesi ai 6 anni.

«La “Notte dei Racconti” esalta e valorizza la lettura e la narrazione: durante questa serata bambini, giovani e genitori sperimentano il potere delle storie lette dalle educatrici dei Nidi Comunali della città di Vercelli», spiegano dal Comune.

L’iniziativa è aperta all’intera comunità e la partecipazione avverrà previa prenotazione al numero di telefono dedicato 388.5792633. La Ludoteca è aperta dalle 18.30 alle 20; il Nido Aquilone dalle 18 alle 19.30.