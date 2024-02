Alicese/Orizzonti, boccata d'ossigeno. LG Trino, brutto capitombolo

Eccellenza

Stresa Vergante – Alicese/Orizzonti 1-1

Reazione d’orgoglio dell’Alicese/Orizzonti che impatta la difficile sfida con lo Stresa Vergante. I biancogranata di Mellano pareggiano su rigore ad una manciata di minuti dal termine. Una occata d’ossigeno che porta morale e muove la classifica. Nel prossimo turno l’Alicese/Orizzonti riceve la visita dell’Aygreville. Un confronto che può rivelarsi decisivo nella lotta per evitare i play-out.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Bouksim, Clerici Pelle Mane, Diadoro (dal 60’ Grosso) Capodaglio (dal 46’ Omoregbe Ray) Botalla Moussaif (dall’36’ Ferri e 77’ Yon) Castineira (dall’81’ D’Arcangelo). A disp: Ravetto, Verna, Cavalla, Eusebione. All. Mellano.

Marcatori: al 25 rigore Sacco (S), all’83’ rigore Bouksim (A)

Promozione

Lg Trino – Juve Domo 0-3

Risultato a sorpresa per l’Lg Trino sconfitto tra le mura amiche dalla Juve Domo. Si allontana nuovamente il Briga, mentre al secondo posto sale il Baveno. Partita in equilibrio per buona parte del primo tempo, poi sbloccata dagli ospiti che nella ripresa mettono al sicuro il risultato. Il calendario concede una prova d’appello ai biancoazzurri visto che domenica saranno protagonisti sul campo della capolista Briga. Apparsa ultimamente meno dominante che ad inizio stagione.

Lg Trino: Cerruti, Boccalatte Alì, Buscaglia Marteddu (dall’86’ Pasini) Meo Defilippi Passannante (dal 59’ Francinelli) Birolo (dall’88’ Petrocelli) Micillo (dal 72’ Osenga) Brugnera Vergnasco. A disp: Civiero, Pane, Maino, Gamra, Pancallo. All. Yon.ù

Marcatori: al 42’ Carassiti (J), al 64’ Cabrini (J), al 78’ Ceschi (J)

1^ Categoria

Cigliano – Virtus Vercelli 0-2

Prova d’orgoglio per la Virtus Vercelli che rimedia alla sconfitta della settimana precedente. La squadra di Ombergozzi si insedia al 4° posto a 6 punti dal trio di testa (Valle Cervo, Valle Elvo e Gattinara). La partita è stata saldamente nelle mani del bicciolani, pur ridotti in dieci per l’espulsione di Corradino dopo nemmeno 20 minuti di gioco. Tinaglia e Bettini mettono il sigillo ad una gara praticamente perfetta. Nel secondo tempo i padroni di casa cercano di riaprire la sfida, senza mai riuscire ad impensierire l’ottimo portiere Cairola. Nel prossimo turno la Virtus Vercelli riceve una delle capolista: il Valle Elvo. Occasione imperdibile per avere nel mirino la vetta della graduatoria. Il Cigliano è invece in trasferta ad Aosta con il fanalino di coda Aosta 511.

Altri risultati

Valle Elvo – Livorno Ferraris 1-1

CGC Aosta – Santhià 2-0