Differenze e similitudini tra Slot e Video Poker

Nei casinò, sia fisici che online, è possibile trovare una miriade di giochi, ma tra i più popolari in assoluto ci sono sicuramente slot machine e video poker. Entrambe queste forme di intrattenimento hanno loro caratteristiche specifiche, ma i meno esperti potrebbero confonderle viste anche le tante similitudini, e proprio per questo vale la pena analizzare attentamente cosa le accomuna e cosa no, soprattutto per capire quale forma di gioco può essere più adatta e quale meno a seconda delle singole preferenze e attitudini.

Prima di intraprendere il viaggio tra somiglianze e differenze, tuttavia, è opportuno chiarire cosa siano i video poker e il modo più semplice per spiegarlo ai principianti, per l’appunto, è definirle come una combinazione di slot e poker classico. Se con le carte, quindi, non si vuole costruire un castello (e qualcuno l’ha fatto) ma giocare a poker, il video poker è un’alternativa da considerare.

Slot e Video Poker: quali aspetti hanno in comune?

Innanzitutto, entrambi i giochi sono basati su un elemento di fortuna e casualità. Nelle slot machine , il risultato di ogni giro di rulli è determinato casualmente e non c'è modo di influenzarlo. Allo stesso modo, nel video poker, la distribuzione delle carte è casuale all'inizio di ogni mano.

In entrambi i giochi, inoltre, è possibile vincere premi significativi: nelle slot, ottenere una combinazione vincente può portare a pagamenti generosi, mentre nel video poker, le mani vincenti sono pagate in base alla tabella dei pagamenti del gioco.

Infine, sia le slot che il video poker sono disponibili online, il che significa che ciascun giocatore può decidere di goderne comodamente da casa propria o ovunque si trovi, semplicemente collegandosi con un dispositivo ad una delle tante piattaforme di gioco in rete.

Quali sono le differenze tra Video Poker e Slot machine?

Compresi i punti in comune dei due giochi vale la pena analizzare le differenze, e la principale e più importante risiede nel coinvolgimento del giocatore. Mentre nelle slot, infatti, tutto è assolutamente casuale e non c'è alcun modo di influenzare i risultati, nel video poker il giocatore ha un ruolo attivo nel determinare l'esito del gioco. Dopo aver ricevuto la mano iniziale, in modo randomico ricordiamolo, il giocatore è chiamato a scegliere quali carte tenere e quali scartare, dimostrando di avere una certa conoscenza delle regole del poker e delle strategie di gioco da mettere in atto per portare a casa la vittoria.

Questa capacità di influenzare l'esito del gioco, o di condizionarne le sorti potremmo dire, rende il video poker più adatto ai giocatori che amano sfidarsi e utilizzare le proprie abilità. D'altra parte, le slot sono più adatte a coloro che cercano un'esperienza di gioco più rilassante e casuale, consci che possono avviare i rulli senza doversi preoccupare di adottare strategie o decisioni complesse.

Un'altra differenza significativa è il ritorno al giocatore (RTP). Mentre le slot possono avere un RTP variabile, che di solito si aggira intorno al 95-98%, il video poker tende ad avere un RTP più elevato, che può arrivare anche al 99% o più, soprattutto se si utilizzano le giuste strategie di gioco.

La scelta tra slot e video poker, in conclusione, dipende dalle preferenze personali del giocatore e dal tipo di esperienza di gioco che sta cercando. Per chi disdegna l’idea di affidarsi interamente al caso e cerca magari esperienze particolari (esistono slot ambientate nell’antichità, nel futuro dei robot, nelle giungle e perfino sui set delle serie tv più amate come ad esempio quello di Breaking Bad), le slot potrebbero essere la scelta migliore; chi, al contrario, preferisce utilizzare le proprie abilità per migliorare le possibilità di vincita, orientare la partita e godere di un'esperienza di gioco più coinvolgente, il video poker potrebbe rappresentare la scelta più giusta. Del resto, ciò che rende così popolari i video poker è proprio la loro caratteristica di conciliare la voglia di giochi semplici e quella di giochi più intuitivi e dinamici.