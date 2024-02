Olmo: «Stipendi alla eventuale mia giunta? Andranno alle realtà in crisi della città»

Riceviamo e pubblichiamo.

A oggi, venerdì 16 febbraio, i partiti non hanno ancora ufficializzato, perché in attesa degli ordini delle segreterie, il loro candidato Sindaco. Io invece ho già pronti i 32 componenti della mia Lista Civica “Carlo Olmo - La Città ai Cittadini” per le prossime Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno.

Come si legge sui giornali e siti, i partiti discutono ancora per la spartizione delle future poltrone che garantiranno i maxi-stipendi. Io, intanto, ho già deciso: se sarò eletto, il Sindaco, il vice, tutti gli assessori e il presidente del consiglio comunale devolveranno una sostanziosa parte del loro compenso. Al termine del mandato saranno distribuiti oltre 1.200.000 euro alle realtà di Vercelli in crisi. Sarà creato un fondo, in una banca cittadina, che agirà secondo i criteri e crismi ispiratori della legge Salva Suicidi del 2012.

Questo è il Lupo Bianco, da sempre: fatti. Non parole.

Vercelli sta affrontando, da molti anni, una crisi che pare irreversibile. Io sono pronto ad affrontare questa sfida per il rilancio della nostra città. Ho già chiuso il mio programma elettorale che si fonda su cinque pilastri. A marzo raccoglierò le firme per sostenere la mia lista.

Io vado avanti, con lo spirito di servizio per governare al meglio la nostra amata Vercelli.