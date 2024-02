A una startup di Borgosesia il Premio Innovazione 4.0

Con il progetto One solution for Sterilization la startup Robota si aggiudica l’ottava edizione del Premio Innovazione 4.0, sostenuto nel 2024 da Innova Finance. Tra i nove finalisti, che hanno presentato progettualità e soluzioni a impatto non solo digitale ma anche green, il Comitato Scientifico Industriale di A&T ha decretato vincitore la startup di Borgosesia guidata da Giorgio Castagno, dentista esperto di applicazioni robotiche in campo medico-dentistico. Il suo progetto riguarda una soluzione automatizzata chiavi in mano, realizzata insieme ai partner tecnologici Kuka Robotics e Siemens, funzionale a coprire l’intero processo di sterilizzazione di strumenti medici.

Il sistema comprende una cella robotica completamente automatizzata, compatta e chiusa, con vasche a ultrasuoni per la disinfezione e la pulizia, lettori RFID per tracciare i processi, un braccio robotico per la movimentazione degli strumenti e autoclavi per la sterilizzazione. I principali vantaggi offerti da questa innovazione in campo medico riguardano una sensibile riduzione dei costi, pari al 40%, rispetto al processo di sterilizzazione tradizionale; un netto risparmio di tempo del processo; la compattezza dello strumento che riduce gli spazi (più del 50%) dedicati alle camere di sterilizzazione, l’opportunità per la prima volta nella storia della sterilizzazione di strumenti medici, di generare, raccogliere e analizzare i dati che derivano dall’uso della tecnologia che è in grado di aumentare in modo significativo la sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti.



Al vincitore un oggetto iconico realizzato in resina metacrilica stampato con la tecnologia della stereolitografia e un voucher del valore di 5 mila euro che potrà utilizzare per partecipare come espositore all’edizione Nord-Est di A&T dal 6 all’8 novembre 2024 a Vicenza o all’edizione 2025 a Torino.

A&T Automation and Testing è la Fiera dedicata a Innovazione, Tecnologie, Affidabilità e Competenze 4.0. La 18° edizione si è chiusa oggi all’Oval Lingotto Fiere di Torino con 18.000 visitatori. Sei i focus tematici: Intelligenza Artificiale, Microchip e Semiconduttori, Intralogistica, Additive Manufacturing, Testing e Metrologia, Fabbrica Intelligente, sviluppati attraverso un percorso espositivo ed eventistico centrato su come accrescere in ottica 4.0 e 5.0 la competitività delle imprese sui mercati globali, su come digitalizzare produzione e supply chain, su come accrescere il proprio indice di sostenibilità rispetto al piano di transizione green 5.0, su come governare attraverso l’innovazione il tangibile e l’intangibile.

Il Premio Innovazione 4.0 rappresenta nel programma fieristico il focus sulle innovazioni tecnologiche create all’interno delle aziende nel corso dei processi di digitalizzazione, accogliendo i progetti di ricerca attuabili nelle imprese che vogliono perseguire uno sviluppo tecnologico che sia sostenibile e competitivo, e infine offrendo una tribuna di visibilità per i progetti lanciati dalle startup.



Durante le 8 edizioni il Premio Innovazione 4.0 ha fatto emergere più di mille testimonianze che sono state espressione concreta del processo di trasformazione tecnologica delle imprese italiane. L’attenzione della ricerca verso le diverse tecnologie abilitanti si è diversificata nel tempo, accompagnando il grado di digitalizzazione delle aziende.