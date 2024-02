Elezioni provinciali: ecco la lista "No deposito nucleare"

Riceviamo e pubblichiamo. No deposito nucleare. Non è uno slogan vuoto, ma un impegno e una posizione chiara che la lista costruita dal centrosinistra Vercellese ha posto sul logo che verrà presentato il 3 marzo alle elezioni provinciali. Dall'altra parte si contrappone una lista che sul tema presenta tante contraddizioni e che ha ben scritto nel logo il nome del Presidente della Provincia. Sono elezioni di secondo livello, cui parteciperanno sindaci e consiglieri comunali, quindi il nostro appello va a loro. A tutti gli amministratori che credono che non sia concepibile imporre ad un territorio considerato non idoneo l'installazione di un deposito di rifiuti radioattivi, solo per compiacere il Sindaco di Trino e il Governo, con il lasciapassare del Presidente della Provincia. Tutti e tre di Fratelli d'Italia, come il Sindaco di Cigliano, candidato nella lista del Presidente, che non permette al suo consiglio comunale neanche di discutere di questo tema. La lista "Vercelli e Valsesia, no al deposito nucleare, la Provincia dei Comuni" unisce Amministratori accomunati da una posizione netta e contraria a questa imposizione antiscientifica. Ma anche, più in generale, dall'idea che la nostra Provincia debba essere rappresentata da Amministratori coerenti, che non si trincerano nell'ipocrisia di comodo, ma che vogliono tutelare e valorizzare il nostro territorio, con le parole e con i fatti. A seguire l'elenco dei candidati consiglieri: Mattia Beccaro (Vicesindaco Santhià); Antonia Berra (Consigliere Salasco); Doriano Bertolone (Sindaco Salasco); Maria Bernardina Curto (Consigliere Moncrivello); Alberto Fragapane (Consigliere Vercelli); Giovanna Giordano (Consigliere Alice Castello); Pier Luigi Prino (Consigliere Valduggia).