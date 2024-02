Un anno di Crypto: analisi del 2023 e prospettive per il 2024

Il 2023 si è rivelato un anno relativamente tranquillo per il settore delle criptovalute, caratterizzato da una mancanza di movimenti significativi rispetto alla media storica. Le principali criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno oscillato lateralmente per tutto l'anno, mentre il volume totale bloccato (TVL) negli ecosistemi di finanza decentralizzata è rimasto all'interno di un intervallo ristretto, lontano dai massimi storici. Questa mancanza di volatilità drammatica è stata ben lontana dalla norma che solitamente associamo agli asset crittografici. Il leggero aumento dei prezzi nel quarto trimestre ha chiuso l'anno con una nota positiva.

Non è stato un anno per fare soldi. Tuttavia, la recente luce verde dalla Securities and Exchange Commission per 11 domande di Bitcoin spot exchange-traded funds (ETF), con protagonisti giocatori di peso come BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco e VanEck, ha portato a un notevole aumento nel mercato delle criptovalute, esprimendo un'ottimistica prospettiva. Si diffonde la speculazione che un bull run sostenuto sostituirà quest'ultimo inverno delle criptovalute.

Sebbene rimanga ottimista sui digital assets e sull'industria delle criptovalute nel lungo periodo, c'è motivo di rimanere cauti all'approccio del 2024. Gli investitori si trovano di fronte a segnali contrastanti, ed è possibile che la buona notizia riguardante l'approvazione degli ETF Bitcoin–che ha dominato le prime pagine delle criptovalute per alcuni mesi–sia già stata incorporata nei prezzi.

Sebbene i mercati non abbiano registrato un'impennata l'anno scorso, non sono neppure crollati. C'è stata un'ottimismo sufficiente per mantenere la stabilità dei prezzi. Questo ottimismo è in gran parte legato a due eventi principali del 2024: la recente approvazione degli spot Bitcoin ETF e il potenziale approvazione di Ethereum exchange-traded funds (ETF) negli Stati Uniti, così come l'imminente halving di Bitcoin. Le approvazioni degli ETF dovrebbero portare a un miglioramento dei volumi di trading e della liquidità nei mercati delle criptovalute in generale, e l'halving impedirà la deflazione del BTC e quindi sosterrà i prezzi.

Molti esperti hanno attribuito l'aumento dei prezzi nel quarto trimestre a questi fattori, e ciò si è accompagnato anche a un'attività rialzista nel mercato dei derivati. Gli investitori nel complesso sembrano credere che i rialzi dei tassi delle banche centrali siano per lo più alle spalle e che ci sia abbastanza peso in queste voci ottimistiche per guardare avanti a un breakout bull run nel 2024.

