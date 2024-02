Festival di Sanremo, Telefono Amico Vercelli tifa per il trio «La Sad»

Si è aperta la 74° edizione del Festival di Sanremo e noi volontari di Telefono Amico di Vercelli tifiamo per il trio La Sad che ha portato all’Ariston la canzone “Autodistruttivo”. «La Sad», gruppo Punk, sostiene Telefono Amico e al Festival ha evidenziato, attraverso cartelloni, l’impegno dei volontari che forniscono sostegno a chiunque si trovi in stato di crisi o di emergenza emozionale. Al centro della loro esibizione il tema del suicidio, un tema forte, toccante.

I «La Sad» sono la quota imprevedibile del Festival e sono l’esempio perfetto di quanto in una canzone le parole siano importanti e i loro messaggi sono stati inviati dal palco all’Italia. In un cartello, esibito al pubblico, ecco uno dei loro messaggi: “Non parlare è un suicidio” e, durante la loro performance, hanno fatto esporre dal corpo di ballo i cartelli con scritte le testimonianze di Telefono Amico.

“Io so solo che non voglio più soffrire.”

Telefono Amico è una realtà presente in Italia e si occupa di ascoltare, creare empatia, di dare conforto a chi si rivolge ai volontari. A Vercelli il nostro gruppo è in aumento e i volontari, dopo un corso di formazione, sono pronti e disponibili con il cuore a condividere momenti di vita di chi si sente solo, di chi vuole parlare dei propri problemi, di chi cerca e trova ascolto e una buona parola in momenti non sempre facili della vita.

Chi fosse interessato a prestare la sua voce di aiuto e il suo ascolto empatico può contattare Raffaele Napolitano, presidente della sezione vercellese, al numero di cellulare 3487591769.

Raffaele Napolitano, psicologo, nel suo FB ha così scritto: «Questi ragazzi dai capelli color evidenziatore hanno portato sul palco dell’Ariston il loro brano che in realtà è solo la cornice del loro dramma, del loro coraggio e della loro forza di ricominciare… Non posso che apprezzarli, applaudirli e fare il tifo per loro».

La speranza è che tutti trovino il proprio sguardo aperto verso il futuro come testimoniano i «La Sad» e come auspichiamo noi di Telefono Amico.