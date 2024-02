"Scuola e Autonomia differenziata": mobilitazione della Cgil Flc

Approda a Vercelli, martedì 6 febbraio, la Carovana Flc Cgil - il sindacato della scuola, impegnato a portare in giro per l’Italia il messaggio che: «Il Paese è uno e non va diviso».

La campagna della Flc Cgil ha ribadito che il Paese non può essere frammentato da politiche sciagurate, come quelle che riguardano l’autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico. E che investire nella scuola pubblica, nella formazione qualificata e nella trasformazione digitale significa non confondere l’istruzione con l’addestramento professionale legato ai bisogni delle imprese.

Per questo, martedì 6 febbraio, la Carovana Flc dirà, anche a Vercelli, il proprio No all’ingresso anticipato dei ragazzi e delle ragazze nel mondo del lavoro, a discapito della formazione scolastica.

Dalle 9 alle 12 tappa al mercato (nella zona di via Galileo Ferraris) : volantinaggio con rappresentanti sindacali e delegati del settore Scuola e della Cgil Vercelli Valsesia.

Alle 15 Nell’Aula magna Itis Tavola rotonda su “Autonomia differenziata - Stesso Paese, stessa scuola?”.

Interverranno: Chiara Gribaudo (deputata e vicepresidente Pd), Sergio Bagnasco (rappresentante del Coordinamento nazionale per la Democrazia costituzionale); Antonella Aliberti (dirigente scolastico Iis Lombardi di Vercelli), Giampaolo Andriesi (ex consigliere della Regione Piemonte di Unione popolare e docente). Modera la discussione: Luca Sogno, direttore del Corriere Eusebiano.