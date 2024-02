Servizio elettrico a Vercelli, dal primo luglio sarà Enel a gestire il mercato Tutele graduali

Enel ed Hera fanno il pieno nelle aste per la fornitura di energia elettrica ai clienti che, dal 1° luglio, usciranno dal mercato tutelato e non avranno scelto un operatore del mercato libero.

Alle due società sono andate 7 aree ciascuna, il massimo assegnabile, 4 a Edison Energia, 3 a Illumia, 2 ad A2A, 2 a Iren, 1 a Eon.

Proprio a Enel è stata affidata l'area Nord 1 che comprende anche Vercelli, insieme ad Aosta, Biella, Milano provincia e Verbania.

Enel che aveva, e ha tutt’ora, buona parte dei clienti della tutela dell’energia elettrica ha ceduto circa 4 milioni di clienti in tutela (soprattutto nel Sud) e ne ha guadagnati 1,4 milioni nelle tutele graduali soprattutto nel Nord Italia. E, in particolare, in Piemonte ad Aosta, Biella, Verbania, Vercelli, Torino provincia.