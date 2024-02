Rices, importante successo

Vercelli Rices – Trino 69-54

Tabellino Rices.

Vercellone 2; Paulato 7; Curino 3; El Hammami 4; Liberali 23; Volpe; Skilja 8; Gamba 3; Maccapani; Cappello, Cattaneo 5; Agoglia 5.

Coach Antonio Galdi. Vice Fulvio Buffa.

Importante successo – per evitare i play out – dei Rices che in un Palapiacco gremito si assicurano il derby contro un Trino che, dal primo all'ultimo quarto, ha dovuto rincorrere e non ha mai mollato.

Buona la prestazione della squadra di Galdi, con Liberali in gran spolvero (7 punti nel primo quarto, 6 nel secondo, 10 nel terzo).

Il primo quarto è combattuto, ma negli ultimi minuti i Rices passano dal 13 a 10 a 20 a 12, dando così la sensazione di riuscire a dominare la gara.

E in effetti la prima parte del secondo quarto è tutto di marca vercellese: grazie ad alcune palle rubate (o perse dal Trino, questioni di punti di vista) la squadra di Galdi si porta a +14 (28 a 14) dando così l'impressione di poter prendere il largo. Il Trino, però, non ci sta e riduce il distacco: solo 5 punti di distacco (34 a 29) prima dell'intervallo.

Terzo quarto, si scatena Liberali, subito due canestri e una bomba da 3, con il Trino che non riesce a rimontare: 49 a 39.

Nell'ultimo quarto i ragazzi di Galdi amministrano saggiamente la gara ribattendo colpo su copo agli attacchi del Trino, che molla solo nei minuti finali: bella partita, combattuta, 69 a 54, tra gli applausi per i Rices. E onore al Trino.