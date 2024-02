Pallacanestro Femminile Vercelli: sconfitta ma a testa alta

Campionato serie B - Girone di qualificazione – 3^ giornata di ritorno

Collegno – Palazzetto Sport - sabato 4 febbraio 2024 – ore 20,30

BKB Torino - Pallacanestro Femminile Vercelli 59-37

(Parziali: 13-7; 23-20; 42-32; 59-37)

Tabellino PFV: Bassani; Bouchefra 4; Bracco 16; Buffa 10; Coralluzzo 2; Deangelis 4; Francese 1; Gentilizi; Roggero; Dockrill, Leone G.,

Allenatore: Davide Simone e Andrea Congionti.

Nuovo stop per la PFV in quel di Collegno, dove ha affrontato BKB Torino (seconda forza del campionato) soccombendo per 59-37.

Il punteggio non deve ingannare, in quanto, pur sempre ad inseguire, la PFV si è battuta bene, recuperando lo svantaggio iniziale (13-7 al 10’) e riportandosi meritatamente in scia delle avversarie all’intervallo lungo (23-20).

Come spesso accade con avversarie di buon valore, la squadra vercellese è riuscita a disputare una buona partita nei primi tre quarti, salvo poi pagare un po’ la stanchezza ed un po’ le cattive percentuali nell’ultimo periodo (17-5 il parziale di quarto).

Come detto le ragazze sono state brave a rimanere a contatto con le avversarie nei primi 20 minuti ( -3 all’intervallo) .

Al rientro dopo il riposo la difesa a zona di BKB metteva un po’ in difficoltà la PFV che, però, da parte sua è stata comunque brava a trovare delle buone soluzioni di tiro.

Ma la bassa percentuale realizzativa ha fatto sì che le padrone di casa si portassero sul + 10 a fine terzo quarto (42-32)

Nell’ultimo periodo, però, complice la stanchezza e la maggior fisicità delle avversarie, la PFV ha avuto un calo di rendimento che ha portato al risultato finale, forse di dimensioni superiori rispetto a quello che è stato l’andamento della gara.

Peccato perché a tratti la PFV ha giocato bene ed è stata in partita, ma la squadra ancora incompleta e qualche errore di troppo al tiro hanno determinato la sconfitta, soprattutto nell’ultimo quarto..

La squadra vercellese si è presentata priva dell’allenatore Gabriele Bendazzi, bloccato da un attacco influenzale, ed è stata guidata in panchina dai vice allenatori Andrea Congionti e Davide Simone.

Nell’occasione ha fatto il suo esordio in prima squadra la giovane under 17 (classe 2007) Costanza Roggero.

Nel prossimo turno la PFV giocherà in infrasettimanale, subito mercoledì 7 febbraio alle ore 21,15 a Vercelli, al Palapiacco, contro Basket Venaria.