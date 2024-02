Sembrerebbe uno schierameto speculare a quello dell'Atalanta Under23, quello disegnato da Dossena, per la gara di oggi. Tanti esterni, nessun regista. Un inedito 3-4-3 (schema base della squadra avversaria) oppure un 4-4-2.

Sassi; Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Frey, Iotti, Haoudi, Iezzi; Mustacchio, Nepi, Maggio.

Nell'Atalanta di Modesto non ci sono, né in campo né in panchina, i due ex, Masi e Awua.