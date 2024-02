"Act your Jobs": opportunità formativa (pagata) per i giovani fino a 35 anni

Un percorso di orientamento al lavoro con una breve esperienza in un’azienda del territorio, come occasione formativa per i giovani giovani. Si chiama "Act your Jobs" l'iniziativa che viene proposta dal Comune di Vercelli attraverso un bando (adesioni fino al 12 febbraio) che riconosce ai partecipanti un contributo di 600 euro.

Oltre all’età compresa tra i 18 e i 35 anni i candidati devono trovarsi in condizione di disoccupazione e in possesso di DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015).

«I partecipanti avranno la possibilità di usufruire di un'importante occasione formativa - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - "Act your job propone infatti un percorso formale di orientamento alla vita professionale, corredato da un'esperienza pratica presso un'azienda privata». I giovani selezionati potranno partecipare ad un percorso di tutoraggio di almeno 30 ore (Job Hub) all’Informagiovani di Vercelli e, successivamente, sperimentare un percorso della durata di 40 ore presso un’azienda del territorio.

La graduatoria dei candidati verrà stilata secondo i criteri descritti nell’Avviso di selezione. I primi quindici selezionati parteciperanno al percorso sarà loro riconosciuto un “premio” di 600 euro per la partecipazione.

L’iniziativa è finanziata dal bando regionale “Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare! II edizione” e coinvolge nella progettazione e gestione, oltre all’Informagiovani del Comune di Vercelli, l’Agenzia Piemonte Lavoro e il Centro per l’Impiego di Vercelli, la cooperativa Start che collabora alla gestione dell’Informagiovani. È possibile candidarsi per realizzare il percorso entro le ore 23:59 del 12 febbraio presentando domanda secondo la modulistica predisposta e scaricabile sul sito vercelligiovani.it o disponibile presso la sede dell’Informagiovani (Via Laviny, 67).

Per informazioni sull’Avviso e la procedura di candidatura: contattare l’Informagiovani al numero 0161649354; scrivere una mail a: informagiovani@comune.vercelli.it; recarsi di persona alla sede dell’Informagiovani a Vercelli.