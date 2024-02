Carnevale, è il giorno della prima sfilata: debutta il nuovo percorso

E' l'ora delle sfilate per il carnevale vercellese. Domenica 4 febbraio, alle 14,30, carri e gruppi mascherati si presenteranno ai vercellesi percorrendo l'inedito anello piazza Pajetta, via Goito, corso San Martino, piazza Cesare Battisti, via Giovine Italia, largo d’Azzo e ritorno, con conclusione in piazza Pajetta.

Ad aprire le Majinettes, quindi il Carro di Bicciolano e Bèla Majin, con le maschere ospiti del Comune di Crova e una rappresentanza dei Carnevali di Trino, Borgo Vercelli e Villata.

L'ordine della sfilata, salvo novità dell'ultimo minuto, è il seguente: Pezzana con le maschere “Amici del Pino”, Bellaria, con le maschere di Rive, il gruppo di Stroppiana e Prarolo, il carro del Canadà, il gruppo di Tricerro, Ronsecco e Costanzana. E poi i carri di Caresana e di Asigliano, i gruppi di Quinto, con Albano, piazza Cavour, Olcenengo e Pertengo. Con il carro di Porta Torino ci saranno le maschere di Motta de’ Conti e di Casanova Elvo, e a chiudere saranno i Cappuccini.

Su tutto il tratto interessato dalla manifestazione sono in vigore divieti di sosta e limitazioni al traffico (queste ultime a partire dalle 13), come indicato dai divieti già posizionati in zona da alcuni giorni.