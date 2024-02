Dossena: «Soddisfatto del mercato»

«Per me questa Atalanta Under 23, vale il Mantova, il Padova, la Triestina e il Vicenza. Insomma, è nel gruppo di cinque squadre che ha qualcosa in più rispetto al resto. Ma rispetto alla partita d'andata quelli che siamo cambiati siamo noi, o almeno lo spero. Li affrontammo che eravamo in emergenza e non eravamo ancora consapevoli della nostra forza» dice mister Dossena alla vigilia del match contro la squadra allenata da Francesco Modesto.

«Questa Atalanta – dice ancora – va presa con la “giusta paura”. La paura deve diventare una arma in nostro possesso, dobbiamo giocare cioè più concentrati. Giocheranno sul dinamismo, “uomo su uomo”. Sicuramente sarà una gara tosta, che abbiamo preparato bene».

«I nuovi? Dobbiamo avere pazienza, non tutti sono al meglio con la preparazione. Io comunque sono soddisfatto del mercato. Certo, i tifosi vorrebbero sempre il colpo importante, io dico che però qualcosa per migliorare la squadra è stato fatto.»