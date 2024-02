Cigliano Basket in lutto: è morto Paolo Graglia

Lutto per il Cigliano Basket, in mattinata è mancato improvvisamente Paolo Graglia. Con i giallorossi ha iniziato la carriera cestistica che in breve tempo lo ha portato tra le altre squadre a Casale, Alessandria, Genova e Riva del Garda (dove risiedeva), sempre in serie B. Pivot di oltre 2 metri, classe 1969, dopo il ritiro dall'attività agonistica svolgeva il ruolo di allenatore. Con il Cigliano Basket aveva disputato nel 1992 il Memorial Maggiore, risultando il miglior marcatore della manifestazione.