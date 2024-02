Ciocca (Lega): «Fermo no alle foili politiche europee»

Grande partecipazione alla prima tappa di Vercelli del tour "Rivoluzione europea" dell’eurodeputato Angelo Ciocca. Ciocca ha voluto ribadire agli agricoltori, imprenditori, cittadini e rappresentanti istituzionali presenti, il suo fermo no a queste folli politiche europee dopo 8 anni di battaglie al Parlamento europeo. Basta osservare i dati per rendersi conto del fatto che, complici le recenti scelte economiche della BCE, l'economia dell'eurozona sia ferma con le quattro frecce ed arranchi da anni con un'Europa a crescita zero, mentre colossi come Cina ed India, corrono sempre più verso la conquista delle prime posizioni dei Paesi più ricchi a livello globale.

Ecco perché l'8 ed il 9 giugno serve fare tutto il possibile per Rivoluzionare questa Europa da una maggioranza rappresentata da una sinistra europea che non è stata in grado di attuare politiche volte a tutelare gli interessi dei cittadini, difendendo invece lobby e multinazionali. E' ora di far sapere chi è sempre stato contro gli interessi del Paese e chi, come noi, in difesa.