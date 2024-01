Giornata no per Alicese/Orizzonti e LG Trino

Eccellenza

Settimo – Alicese/Orizzonti 2-1

Momento non troppo brillante per l’Alicese/Orizzonti che raccoglie la quarta sconfitta consecutiva. Tra l’altro contro una diretta concorrente per evitare i play-out. Il Settimo risolve la pratica nel 1^ tempo con una doppietta di Niang, i ragazzi di Mellano cercano di recuperare ed in effetti trovano la rete del 2-1 con Soncin, peccato che la rimonta si fermi lì. Nel prossimo turno l’Alicese/Orizzonti sarà in trasferta a Borgomanero, per una sfida salvezza da cui è fondamentale uscire con un risultato positivo.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Ramundo (dall’89’ Verna), Mane Grosso (dal 71’ Cavalla) Peric (dal 75’ Bonadonna), Botalla (dal 60’ D’Arcangelo) Moussaif Mancuso (dal 60’ Omoregbe Ray) Clerici Diadoro. A disp: Ravetto, Capodaglio, Ferri, Eusebione. All. Mellano

Marcatori: al 9’ e al 39’ rigore Niang (S), al 72’ Soncin (A)

Promozione

Arona – Lg Trino 2-1

Passo falso del Trino battuto ad Arona. Uno stop che vanifica il risultato ottenuto dalla capolista Briga, fermata in casa dal Baveno. I lacuali sferrano l’uno-due decisivo nella ripresa, dopo che i biancoazzurri hanno fallito alcune occasioni da rete. Anche l’espulsione di Brugnera incide sull’esito del match. Nel prossimo turno la squadra di Ugo Yon sarà impegnata in casa contro il Casale.

Lg Trino: Cerruti, Alì Francinelli, Pane (dall’85’ Osenga), Baggio Meo Defilippi (dall’83’ Petrocelli), Passannante Birolo Vergnasco Brugnera Boccalatte (dall’11’ Gamra). A disp: Civiero, Maino, Agostini, Marteddu, Pasini, Buscaglia. All. Yon.

Marcatori: al 75’ Pici (A), all’83’ Lika (A), alL’89’ Birolo (L)

1^ Categoria

Virtus Vercelli – Aosta 511 3-1

La Virtus Vercelli vince nettamente la sfida con l’Aosta 511. Ora la compagine di Ombergozzi sale al 4^ posto in classifica (a -6 dalla capolista Valle Elvo). La gara non ha riservato sorprese e dopo quindici minuti la Virtus era già in vantaggio per 2-0. Gli ospiti accorciano le distanze nella ripresa, ma Gulin ristabilisce un vantaggio di assoluta sicurezza. Prossimo turno Vigliano – Virtus Vercelli.

Virtus Vercelli: Cairola, Benincasa (dal 75’ Arlone) Tinaglia, Napolitano Kane Corradino, Rossi (dal 46’ Perazzo) Bellingheri (dal 46’ Bottalico) Fogazzi Gulin Gregoraci (dal 46’ Art Bel Hadi, dal 75’ Rukaj). A disp: Scrivanti, Paiola, Marutti, Battaglia. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 10’ Napolitano (V), al 14’ Rossi (V), al 50’ Zingarelli (A), al 65’ Gulin (V)

Altri Risultati

Santhià- Valle Elvo 0-4

Livorno/Bianzè – Vigliano 1-1

Gattinara – Cigliano 2-0