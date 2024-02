Altro scambio di prestiti, oggi.

Il terzino-centrale (lanciato da Gilardino) Alessandro Carosso va alla Fermana (dove l'anno scorso aveva collezionato 27 presenze) e dalla Fermana arriva il giovane centrocampista (21 anni) Riccardo Pinzi, una quarantina di presenze in C e una rete in un anno e mezzo.