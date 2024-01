Comi ceduto, dal Crotone arriva Rojas, ma non basta

Dunque è confermato: Gianmario Comi va in prestito al Crotone e dal Crotone arriva in prestito l'esterno d'attacco Rojas, già alla Pro Vercelli l'anno scorso (qualche presenza 1 gol).

Se Comi non verrà sostituito da un altro centravanti potrebbero essere dolori per il prosieguo del campionato.

Da giorni, sui social si sprecano gli attacchi alla Società colpevole di non voler tenere uno dei giocatori simbolo della tifoseria.

Dalla Società, oggi, un comunicato, questo:

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1995 Ilario Iotti.

Per la soddisfazione di tutti, Ilario si lega alla Bianca Casacca fino al 30 Giugno 2027.

Con questo importante rinnovo, la Pro Vercelli conferma la propria volontà di dare seguito al progetto tecnico-sportivo avviato in questi anni.