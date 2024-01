Decreto online giochi, nuove concessioni nel 2024

È all’esame del Senato della Repubblica il nuovo testo relativo al decreto di riordino dei giochi online. Il governo italiano ha voluto mettere risalto la necessità dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari, sottolineandone il carattere di urgenza. È infatti ben noto che a seguito dell’entrata in vigore del decreto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), organo di controllo del comparto, deve pubblicare il bando di gara per il rilascio di nuove concessioni per la raccolta dei giochi a distanza. La scadenza è fissata per il 31 dicembre 2024, entro questa data si rende necessario garantire l’aggiudicazione ai soggetti interessati.

Le ultime novità sul decreto del gioco online

Nei giorni scorsi una lettera a firma del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è stata inviata al presidente del Senato, Ignazio La Russa. Nelle ultime ore, lo schema del decreto è stato sottoposto alla 6ª Commissione permanente del Dicastero delle Finanze. Per le ripercussioni che avrà anche dal punto di vista finanziario, è stata demandato anche alla 5ª Commissione della Programmazione Economica e di Bilancio.

Sono attesi entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione, i pareri delle rispettive commissioni. Ricordiamo che il testo è già approdato alla Camera. A tal riguardo è previsto l’esame del decreto da parte della commissione Bilancio e Finanze, entro il termine massimo fissato per il prossimo 22 febbraio.

Mercato dei giochi online in forte crescita

L’intrattenimento web assume sempre più un ruolo cruciale nell’economia italiana fra il boom dell’e-commerce e dei giochi online. Proprio con riferimento a questi ultimi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente diffuso i dati aggiornati. Dai numeri si evince un settore in salute ed in crescita. La parte del leone la fanno le scommesse sportive ed i casino italiani online , le due tipologie di maggior successo. Le prime consentono di puntare non solo sul calcio, lo sport più popolare, ma su molteplici discipline, dal tennis al basket. I casinò sul web, invece, si mettono in risalto per offrire numerose varianti di giochi.

Entrando nel dettaglio dei numeri, circa il 23% degli utenti online gioca alle scommesse sportive. Una quota altrettanto importante, circa il 17%, preferisce gli skill games. Il 13%, invece, predilige i giochi di carte e di sorte a quota fissa. ADM rimarca infine come i giocatori aprono sempre più conti online. Ciascun titolare è in possesso di un numero variabile di account, compreso da un minimo di due ad un massimo di dieci.