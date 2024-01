Anpi Vercelli: incontro con la giornalista Claudia Cernigoi

Il 10 febbraio alle ore 18, presso l’ex chiesa di S. Pietro Martire, ingresso da via Dante 93, l’ANPI sezione Città di Vercelli “Anna Marengo” organizza un incontro con la giornalista e ricercatrice storica triestina Claudia Cernigoi da sempre attenta studiosa delle vicende complesse che hanno interessato i territori di confine italo/jugoslavo a cavallo della Seconda guerra mondiale. Parleremo di fatti storiograficamente provati e di narrazioni tossiche. Di oppressori e di vittime.

Cogliamo l’occasione per ricordare che, sempre presso presso l’ex chiesa di S. Pietro Martire, è possibile visitare, tutti i giorni dalle 16 alle 19, due mostre: “Terezin …e salutate le rondini” - Disegni e poesie dei bambini del campo e “Testa per dente “- Crimini fascisti in Jugoslavia 1941/1945.