Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 gennaio, intorno alle ore 14, la squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Vercelli è stata allertata per un incidente stradale avvenuto a Caresanablot in via Aldo Moro, all’angolo con via Vercelli.

Solo una vettura è stata coinvolta nell’impatto, che ha richiesto da parte dei vigili del fuoco la sua messa in sicurezza.

Non ci sono feriti da segnalare. Sul posto è intervenuta anche la pattuglia della Polizia per gli accertamenti del caso.