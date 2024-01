Arriva l'acciottolato: la zona del Municipio cambia volto

Inizia a cambiare volto la zona di piazza del Municipio. Da qualche giorno sono in corso gli interventi di posa dell'acciottolato che andrà a sostituire la precedente copertura in asfalto di via Palazzo di Città, prima fase delle opere di riqualificazione che interesseranno anche la piazzetta davanti alle Poste Centrali, via Sant'Anna e, successivamente via Fratelli Ponte e la piazza antistante il Comune.

Al termine degli interventi, che sono inserirti di Pnrr - Pinqua, sono previste modifiche alla viabilità, rimodulazione dei parcheggi e revisione del verde nella zona davanti al Palazzo Comunale. Un intervento che andrà a saldarsi con la riqualificazione di piazza Alciati e dei palazzi che vi si affacciano, pure di proprietà del Comune.