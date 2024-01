Scontro tra mezzi pesanti: un ferito e strada Sp 11 chiusa a BorgoVercelli

Una persona è rimasta ferita e la Sp 11 che collega Vercelli e Novara è chiusa, dalle 16 di lunedì 29 gennaio, dopo un grave incidente tra mezzi pesanti.

Nello scontro, uno dei due mezzi alimentato a gas natale liquefatto ha riportato il danneggiamento di uno dei due serbatoi. L’intervento dei Vigili del Fuoco, del Comando provinciale di Vercelli, dei volontari di Santhià, del nucleo NBCR Regionale e del Nucleo Travasi di Torino è proseguito fino a tarda sera per la bonifica dei serbatoi mediante combustibile in torcia.

La Sp11 che collega Novara a Vercelli è chiusa al traffico, in attesa delle conclusioni dell'intervento.



Il ferito è stato trasportato dai sanitari all’ospedale di Vercelli e gli agenti di Polizia di Vercelli sono al lavoro per la gestione della viabilità e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.