Il Salam Vecc d’là Doja oggi si presenta

«È con piacere ed orgoglio che vi inoltro l'invito per la presentazione della nuova "Comunità Slow Food per il Salam Vecc d’là Doja e per la salvaguardia dei metodi di conservazione e delle tradizioni contadine della Pianura Risicola Vercellese"» dice Massimo Bignardi, presidente Slow Food Vercelli.

«Gli obiettivi sono due» dice ancora.

«Il primo: la divulgazione di conoscenza sul prodotto, la sua storia e la sua tradizione, sulle metodologie sostenibili, il benessere animale, i saperi tradizionali e la consapevolezza dei consumatori;

Il secondo: la costruzione di una rete nel territorio al servizio di un Turismo Slow, al fine di mettere in atto attività capaci di recuperare la memoria, raccontando la cultura contadina e la vita di cascina: ricche di tradizioni, folklore, credenze e saperi antichi.»

Il primo appuntamento è per oggi, martedì 30 gennaio, allo Spazio Gioin,in via Lavini, 67, alle ore 17,30 (vedi locandina).