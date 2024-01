I supereroi sostengono Diapsi e "Il mio dono" - FOTO

“Basta un piccolo gesto e puoi essere anche tu un Supereroe”. Con questo slogan Diapsi Vercelli, sabato 27 gennaio ha sorpreso i clienti del centro commerciale Carrefour, mobilitando a sostegno dell’associazione Batman e Spiderman.

Non una trovata carnevalesca ma un modo simpatico per chiedere la partecipazione del pubblico al contest online “Il mio dono” di Unicredit, al quale Diapsi partecipa ormai da anni per sostenere il progetto di inserimento lavorativo di Brein, il laboratorio di sartoria nel loggiato di San Pietro Martire.

“Il mio dono” è un’iniziativa di Unicredit a livello nazionale per sostenere le organizzazioni di volontariato: si possono votare le proprie associazioni preferite su www.ilmiodono.it, un click che non costa nulla ma è molto importante per Diapsi Vercelli. Grazie alla direzione del Carrefour che ha offerto la spazio in galleria l’operazione ha fruttato oltre 100 voti, espressi dal pubblico tramite una postazione appositamente predisposta.

«Un grazie - dicono dall’associazione - alla direttrice Carrefour Vercelli Angela Chinaglia, al responsabile della galleria Gianluca Birbes, sempre sensibili ai nostri progetti, al personale e naturalmente ai super eroi». Grazie a quest’operazione, ma pure a chi già aveva votato e donato su “Il mio dono” ora Diapsi può ambire a una posizione importante nella classifica finale a livello nazionale, ma più voti arriveranno e maggiore sarà il beneficio per l’associazione

Per votare e donare il meccanismo è semplice: ci si collega a www.ilmiodono.it, nella sezione "Organizzazioni" si scrive Diapsi Vercelli e si clicca su “scopri di più” e poi su “vota questa organizzazione”. Si può scegliere di votare via social o via email, in questo caso andrà poi attivato il link che arriverà dalla piattaforma. Ogni voto è un punto per la classifica, con una “donazione” si aumenterà il punteggio. Per donare sempre dal sito www.ilmiodono.it, nella sezione Organizzazioni una volta selezionata Diapsi Vercelli e “scopri di più”, è disponibile anche l'opzione “Sostieni le iniziative in corso” cliccare QUI. Ci sono dei campi da compilare e la scelta del sistema di pagamento. Per effettuare una donazione bisogna indicare lo stesso indirizzo email/account social già usato per il voto.

Se l’Associazione riuscirà ad ottenere un minimo di 50 voti e 20 donazioni (per un importo minimo totale di 500 euro) verrà ammessa alla ripartizione dei 200.000 euro messi a disposizione da Unicredit; maggiori saranno le donazioni economiche ricevute e maggiore sarà il punteggio finale dell’Associazione.