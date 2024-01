Pro Sesto - Pro Vercelli 0-0 Un misero punticino...

Pro Sesto – Pro Vercelli 0-0

La Pro Sesto ha giocato meglio della Pro Vercelli? No, la squadra di Paci ha pensato soprattutto a difendersi, ma ha creato due occasioni gol, una sprecata maldestramente, l'altra neutralizzata da Sassi. Pro spuntata, insomma. E non in giornata.

Primo tempo

Il primo tiro in porta è della Pro Sesto, al 10', con Bruschi. Para Sassi. Nei minuti precedenti netta la supremazia della Pro Vercelli con possesso palla nella metà campo della squadra allenata dall'ex Paci.

4-3-3 della Pro Vercelli, con Pannitteri che si muove in tutto l'arco e spesso torna, e 3-4-3 della Pro Sesto.

La Pro domina ma non punge, siamo a metà primo tempo.

Testa di Santarpia, blocca Sassi.

Due i tentativi offensivi della squadra di Dossena, entrambe con Mustacchio che non ha inquadrato la porta.

Partita alla camomilla. Una marea di passaggi, ma le acque sono calme.

Secondo tempo

Occasione gol per la Pro Sesto, con Sereni che, solo solissimo davanti a Sassi, spara alto. Siamo al quarto d'ora, gara fotocopia del primo tempo.

Doppio cambio nella Pro: escono due difensori, Citi e Frey, entrano Parodi e Nepi. Pro con quattro attaccanti. Più Haoudi.

Praticamente un 4-2-3-1 con Iotti spostato nella corsia di destra. Mancano 28 minuti più recupero.

Tiro di Pannitteri, para Del Frate, si avventa sulla sfera Mustacchio ma l'arbitro ferma il gioco per fallo in attacco.

Esce Pannitteri, entra Petrella (72'): Dossena la sta provando tutte.

Bella sventagliata di Santoro per Mustacchio, fermato dall'arbitro per una spallata all'avversario.

Meno cinque minuti più recupero.

Per la Pro solo angoli... solo che in area Comi non c'è.

Bruschi dal limite, gran tiro a giro e grande parata di Sassi. Siamo all'88'.

Tabellino.

Pro Sesto: Del Frate; Marianucci, Poggesi (Mapelli 68'), Iotti; Toninelli, Bussaglia (Florio 68'), Gattoni, Maurizii; Bruschi (Toci 91'), Santarpia, Sereni (Kristoffersen 77'). A disposizione: Formosa, Bagheria, Basili, Kristoffersen, D’Alessio, Mapelli, Ferro, Toci, Giorgeschi, Florio. All. Paci.

Pro Vercelli: Sassi; Frey (Nepi 60'), Citi (Parodi 60'), Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haoudi; Mustacchio, Pannitteri (Petrella 72'), Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Nepi, Carosso, Casazza, Contaldo, Rutigliano, Forte, Parodi, Pesce, Petrella, Vaccarezza. All. Dossena.

Arbitra Niccolò Scatena di Avezzano

Ammoniti: Haoudi della Pro Vercelli; Bruschi, Poggesi della Pro Sesto.