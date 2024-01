Le pagelle della Pro che ha pareggiato con la Pro Sesto

Sassi: 6,5

Una gran parata e tanta ordinaria amministrazione.

Frey: 5

Poco convincente.

Citi: 6

Non male nelle chiusure.

Camigliano: 6,5

La solita sicurezza e autorevolezza nel comandare la difesa e chiudere i varchi.

Sarzi Puttini: 6

Bene in fase difensiva. Sulla fascia si fa vedere troppo poco.

Iotti: 6,5

Bene da mezzala, ma bene anche da terzino destro.

Santoro: 6,5

Uno dei migliori. Bravo a interdire e rilanciare con sventagliate precise.

Haoudi: 5,5

Parte bene ma poi si inceppa, e perde troppe palle. È anche vero che quando Dossena passa al 4-2-3-1 deve inventarsi mediano.

Mustacchio: 6

L'unico in grando di impensierire la retroguardia avversaria.

Pannitteri: 5

Spaesato. Nopn è un centravanti. Da rivedere come esterno d'attacco (perché non sembra male)

Maggio: 6

Un po' di cross li mette in mezzo e lotta. Ma è supercontrollato.

Parodi: 6

Fa il suo dovere, come sempre.

Petrella: 6

Qualche ottima giocata.



Nepi: ng.

Dossena: 6

Le prova tutte, quando vede che la sua Pro Vercelli fatica a “pungere”. Si inventa un 4-2-3-1 ultraoffensivo, con Hauodi in mediana insieme a Santoro e dirottando Iotti in fascia. Il problema vero è che gli mancano un paio di elementi di valore. Citi e Frey e Pannitteri vanno bene per rinforzare l'organico, ma per un finale di tutto rispetto occorre altro. Urgono rinforzi. Lui, i miracoli, li ha già fatti nel girone d'andata.

La squadra ha conquistato un punto nelle ultime tre gare, è sempre quinta, ma occorre una sterzata.