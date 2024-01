Dossena: «Contro di noi squadre che si chiudono negli ultimi 30 metri»

Dopo due sconfitte la Pro Vercelli torna a muovere la classifica con lo 0-0 del "Breda". Mister Andrea Dossena analizza il pari con la Pro Sesto: "Nell'ultimo mese, comprendendo anche lo 0-0 con la Virtus Verona, le avversarie contro di noi usano lo stesso atteggiamento, chiudendosi a ridosso dei loro trenta metri, aspettando di sfruttare il contropiede. Da parte nostra dobbiamo cercare maggiormente l'errore degli avversari, creando l'episodio giusto con un giro palla rapido. Dobbiamo proporci ,maggiormente, per creare la situazione più adatta, magari costringendo gli avversari a un maggior dispendio d'energia con possibilità di errori. Sicuramente continuando a giocare in maniera diciamo così, "didattica", questo genere d'analisi degli incontri, da parte nostra, non saranno poche. Ora dobbiamo lavorare per preparare la sfida contro l'Atalanta Under 23, una squadra formata da ragazzi preparati che, forse, non sono ancora consci della loro forza. Sarà un match complicato sotto ogni profilo".

Le parole del post-partita di Mattia Mustacchio: "E' stata una gara complicata, resa ancora più difficile dal campo, non certo favorevole alle nostre caratteristiche e da un avversario che si è chiuso nella propria tre-quarti. Troveremo altre situazioni analoghe sia a livello di terreno di gioco che avversari quindi dovremo lavorare anche in quest'ottica nel preparare i prossimi match. Nonostante questo abbiamo dimostrato di essere una squadra "viva" che ha fatto la partita non riuscendo, però, a trovare il guizzo vincere. I tre punti ci mancano dall'inizio del ritorno e abbiamo tutti una gran voglia di tornare alla vittoria". Magari contro l'Atalanta Under 23: "Penso sarà un incontro differente dagli ultimi giocato. Gli atalantini sono una squadra che cerca di fare gioco più che controllare la manovra avversaria. Sarà un match tra due formazioni che non si accontenteranno di un pareggio".