Scontro tra tre auto, due persone in ospedale

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, nello scontro frontale tra tre autovetture, avvenuto nel pomeriggio di sabato in corso Magenta.

L'incidente si è verificato intorno alle 16: sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi accidentati e della sede stradale: due persone sono state portate in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea dal personale del 118, intervenuto per i soccorsi.

Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono in corso.