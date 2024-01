Dossena: «La Pro Vercelli deve continuare a fare punti»

Ci sarà l'ex Massimo Paci sulla panchina della Pro Sesto, che attende la Pro Vercelli.

«Quando c'è il cambio di un allenatore in genere la squadra è più motivata. I giocatori della Pro Sesto cercheranno di fare una buona impressione sul nuovi mister», dice Andrea Dossena.

E la Pro?

«Martedì ci siamo detti che la buona prestazione contro la Triestina certo, resta. Ma prima di tutto viene il risultato. È stata una partita giocata sugli equilibri. Noi che al novantesimo abbiamo l'occasione per passsare in vantaggio, ma non la sfruttiamo e loro che due minuti dopo segnano. Noi, ora, siamo dispiaciuti per la sconfitta patita contro la Triestina, e poi andremo a giocare in un campo pesante, che nulla ha a che fare il nostro sintetico. Senza dimenticare le voci di mercato che di sicuro disturbano. Ma dobbiamo continuare a giocare come sappiamo, e ad avere voglia di stupire così da continuare a conquistare. punti.»

Oltre a Rodio, domani mancherà Iezzi, squalificato.

E Comi? Va in prestito al Crotone oppure resta? Seguiremo gli sviluppi.