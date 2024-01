SAP per HR: una rivoluzione digitale per gestire le risorse umane

Gestire le risorse umane in maniera efficace è un elemento chiave per il successo della propria azienda. Le soluzioni SAP, basate su una tecnologia di ultima generazione, permettono di portare innovazione in questo settore e ottimizzare i processi HR. Scegliere una soluzione di questo tipo consente di conoscere in maniera più approfondita i propri dipendenti e di gestire facilmente le dinamiche interne.

Scopri come migliorare i processi HR con le soluzioni SAP e quali sono i vantaggi nell’adottare questa novità.

Cosa offre SAP per HR?

Leoffrono delle strategie efficaci per la gestione delle risorse umane. Si tratta di soluzioni che consentono di calcolare le retribuzioni, rilevare talenti e analizzare l’esperienza del personale. L’adozione di questo soluzione consente di migliorare la forza lavoro garantendo coinvolgimento e dinamicità.

SAP SuccessFactors HXM rappresenta una suite cloud che rispecchia ciò che i dipendenti necessitano, ovvero il modo in cui lavorano e cosa li rende motivati. Questo permette alle Risorse Umane (HR) di favorire la crescita aziendale trovando la posizione adatta per ogni lavoratore, in modo da favorire la sintonia con gli obiettivi dell’impresa.

Si tratta di una soluzione innovativa che offre una user experience intuitiva e propone diverse funzionalità che permettono di rispondere alle trasformazioni della forza lavoro.

Inoltre, sfrutta l’intelligenza artificiale per raccogliere dati sull’intera organizzazione, per fornire in modo trasparente una visione delle strategie e degli obiettivi aziendali. Grazie alla ricerca dei bisogni, delle aspirazioni e delle esigenze di ogni dipendente è possibile promuovere l'inclusione e il senso di appartenenza di ogni membro dell’impresa.

Vantaggi nell’uso di SAP per la gestione HR

L’utilizzo delle soluzioni SAP è la scelta ottimale per prendere decisioni adeguate nel settore delle risorse umane . Quindi, scegliere di adottare una soluzione di questo tipo prevede una serie di vantaggi, tra cui:

● automazione dei processi: alcuni procedimenti, grazie a questa tecnologia, possono essere svolti in maniera automatizzata; uno di questi è il calcolo delle retribuzioni. La soluzione, infatti, minimizza la necessità di impostare manualmente e ripetutamente il calcolo degli stipendi. Un ulteriore esempio è la gestione del tempo. Infatti, le soluzioni SAP permettono di registrare le presenze e le ore lavorative. Inoltre, l’automazione consente di ridurre i costi innalzando la produttività e la soddisfazione dei clienti grazie a un servizio di assistenza continua;

● migliore efficienza: per quanto riguarda la gestione dei talent, questa soluzione è in grado di rendere più efficiente l’azione dei recruiter attraverso processi intuitivi e personalizzati che migliorano l’esperienza dei candidati e neoassunti. In aggiunta, è possibile realizzare percorsi di carriera chiari e convincenti offrendo ai manager le attrezzature necessarie per motivare e stimolare i dipendenti. L’aumento dell’efficienza della forza lavoro è dato anche dalla possibilità di raccogliere continui feedback che permettono di introdurre miglioramenti e di ridefinire spesso gli obiettivi aziendali;

● riduzione degli errori: l’utilizzo di SAP SuccessFactors permette di ridurre gli errori umani perché minimizza la dipendenza dalle attività manuali. Per lo più, queste soluzioni si caratterizzano per le innovative tecnologie che garantiscono un’analisi dei dati aziendali dettagliata. Un ulteriore vantaggio di questi programmi consiste nel poter prevedere eventuali rischi causati dall’adozione di alcune strategie.

Quindi, scegliere di utilizzare SAP SuccessFactors consente di automatizzare molte attività, migliorare l’efficienza e l’esperienza dei dipendenti riducendo gli errori umani sui processi.

Integrazione dei processi HR

Questa tipologia di soluzione facilita l'dei vari processi HR, aumentando la comunicazione e la collaborazione tra i diversi dipartimenti. I responsabili delle varie unità organizzative devono occuparsi di infrastrutture tecnologiche molto complesse, di conseguenza, è necessario creare una strategia che sviluppitra i vari reparti. Inoltre, offrono la possibilità di creare nuove applicazioni integrando soluzioni già esistenti.

In conclusione, è possibile affermare che le soluzioni SAP concedono possibilità innovative per la gestione della forza lavoro. Questa nuova tecnologia permette di conseguire obiettivi strategici migliorando l’esperienza dei dipendenti e minimizzando le attività manuali. Per questo motivo, si tratta di un investimento prezioso per qualsiasi dipartimento e HR.