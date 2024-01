Rices, sconfitta annunciata o quasi. Ora si pensa al finale

Previforma – Rices 69-42

Tabellino Rices.

Vercellone 9; Paulato 10; Curino; El Hammami 6; Liberali; Volpa; Skilja 1; Gamba 3; Maccapani 1; Cappello; Cattaneo 2; Agoglia 10. Coach Antonio Galdi; Vice Fulvio Buffa; Prep. atletico Alessandro Scarfò.

Cavagnolo – Pronti via: 11 a 0 per i padroni di casa. E per la squadra vercellese, che oltre a Sow ha dovuto rinunciare a Liberali (ha provato ma ha dovuto gettare la spugna per l'infortunio patito lo scorso turno) è stata notte fonda. A larghi tratti la squadra di Galdi ha comunque cercato di tenere il passo e, contro una squadra esperta e con due/tre elementi niente male, è riuscita a contenere lo svantaggio fino all'ultimo quarto, quando il Previforma ha preso il largo.

Mancano tre giornate al termine della prima fase e i Rices, per evitare la lotteria dei play out, dovrebbero vincere due delle prossimo tre partite.

Prossimo appuntamento domenica 4 febbraio al Piacco, ore 16,30 contro il Trino.