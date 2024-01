Pala Pregnolato, è marzo il mese del ritorno dei tifosi

E' previsto per marzo il rientro dei tifosi al Pala Pregnolato. Ultimati i lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto sportivo dell'Isola, il Comune ha reso noti i tempi dell'iter burocratico per il via libera al rientro degli spettatori.

«Etro fine gennaio - spiega il vice sindaco, Massimo Simion - intendiamo convocare la commissione comunale di vigilanza sui locali pubblico spettacolo per la riapertura agli spettatori. Nel corso del mese di febbraio sarà gestito il procedimento amministrativo per la valutazione dei lavori, dei certificati di formazione della sicurezza da parte dello società fruitrici della struttura e del piano di emergenza e sicurezza. L’iter dovrebbe concludersi nel giro di 4/5 settimane dalla convocazione della commissione».

Entro marzo, dunque, gli sport rotellistici potranno tornare alle manifestazioni con il pubblico, anche se in uno scenario agonistico ormai del tutto mutato dopo il ritiro dell'Hockey Vercelli dal campionato di A1.