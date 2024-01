Pozzolo torna in pubblico, venerdì alle celebrazioni della Memoria

A quasi un mese dallo sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo torna a presenziare a un evento pubblico. Nella mattina di venerdì il parlamentare vercellese ha partecipato alle celebrazioni per il Giorno della Memoria, aperte davanti alla Sinagoga di via Foà, dalla commemorazione degli ebrei vercellesi deportati nei lager.

Sulla scalinata, vicino al presidente del Consiglio comunale Romano Lavarino, Pozzolo ha seguito gli interventi ufficiali della presidente della Comunità Ebraica, Rossella Bottini Treves, del prefetto Lucio Parente, del sindaco Andrea Corsaro e del presidente della Provincia Davide Gilardino. Qualche stretta di mano da parte dei colleghi di partito, freddezza e imbarazzo da parte di altri, l'abbraccio con un paio di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e poche parole con i giornalisti. «La mia attività prosegue. Sono qui per il Giorno della Memoria, non parlo d'altro», dice lasciando via Foà per raggiungere la Prefettura dove la manifestazione è proseguita con la consegna della medaglia d'onore alla memoria di un militare internato nei lager.

Più defilato, Pozzolo ha seguito la prima parte della cerimonia, prima di lasciare il Salone d'onore senza rilasciare ulteriori dichiarazioni.