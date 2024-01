Giorno della Memoria: le commemorazioni in Sinagoga e Prefettura -FOTO

«Voglia Iddio che la vita ritorni a fiorire per questi martiri. La comunità israelitica di Vercelli e i membri di essa hanno seguito la sorte di tutte le consorelle d'Europa: degli ebrei vercellesi una parte è stata catturata dai maledetti nazifascisti e fino a oggi, luglio 1945, non si ha notizia di essa. Una parte fu costretta a rifugiarsi in Svizzera e una parte visse randagia, in Italia, nascosta nei più impensati nascondigli. La sconfitta totale del nazifascismo per opera delle nazioni Alleate ha permesso con l'aiuto di Dio la ricostruzione in forma molto ridotta della comunità di Vercelli. Le conceda la Provvidenza di riprendere la propria vita e di poter nuovamente assidersi, essa che è ricca di nobili tradizioni, da pari in mezzo alle consorelle comunità d'Italia». Sono le parole di rav Massia, ultimo rabbino della comunità ebraica vercellese prima della guerra ad accompagnare le celebrazioni del Giorno della Memoria. A leggerle la presidente della Comunità Ebraica, Rossella Bottini Treves, che ha aperto le celebrazioni nella giornata che ricorda la liberazione del lager di Auschwitz.

Davanti alla Sinagoga di via Foà, istituzioni, studenti, rappresentanti delle associazioni d'arma e del mondo della cultura si sono dati appuntamento per commemorare gli ebrei vercellesi deportati e morti nei lager. I loro nomi sono incisi sulla lapide affissa sul muro esterno, sotto il verso del profeta Qohelet «Ecco le lacrime degli oppressi che non conoscono consolatore». Sette tra loro sono anche ricordati dalle pietre d'inciampo, posizionate nell'antico ghetto e in via Monte di Pietà, davanti alle case dalle quali uscirono per essere strappati alla quotidianità e alla vita.

«Un dramma che dobbiamo ricordare affinché non si ripeta più», ha detto il sindaco Andrea Corsaro, riprendendo un tema già toccato anche dal prefetto Lucio Parente: «Non si può restare indifferenti ai rigurgiti antisemiti che attraversano l'Europa e anche la nostra Italia. Ai vandalismi e ai cori neonazisti». La diplomazia e il ruolo della politica nel riuscire a costruire un mondo di pace sono invece stati al centro dell'intervento del presidente della Provincia, Davide Gilardino.

In Prefettura, la seconda parte della mattinata è stata dedicata ai giovani e a un diverso aspetto del dramma delle deportazioni. Il prefetto Parente, insieme ai sindaci Corsaro e Massimo Pissinis (di Moncrivello) ha consegnato una medaglia d'onore alla figlia di Mario Ferraris, militare vercellese che non aderì alla Repubblica Sociale e venne internato nel campo di concentramento Stalag III B a Furstenberg, vicino al confine polacco. «Molti dei nostri militari non tornarono, altri restarono per sempre segnati da quell'esperienza», ha detto il Prefetto. Lo spazio dedicato ai giovani ha visto l'inaugurazione di una bellissima mostra «Il volo di Sara» con le opere che un giovanissimo artista verbanese, Davide Lupi, ha realizzato quando aveva solo 13 anni, e alla presentazione dell'installazione di Nicoletta Fereolato. Molto toccante la presentazione di Lupi, che convive con un disturbo dello spettro autistico e che nei suoi disegni in carboncino e tratti di pastello, ha dato voce con delicatezza a sentimenti ed emozioni. La mostra resterà visitabile per tutta la settimana ed è in particolare dedicata alle scuole.

L'attualità delle parole scritte dall'ultimo rabbino della Comunità Ebraica di Vercelli