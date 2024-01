Pro Vercelli: preso il giovane portiere Mastrantonio

Un portiere che va, Alex Valentini che oramai è del Crotone, e uno che arriva: si tratta di Davide Mastrantonio, classe 2004, di proprietà della Roma ma che ha giocato 16 partite difendendo la porta del Monterosi, ultima in classifica del girone C della serie C. L'anno scorso, con la Triestina, Mastrantonio collezionò 10 presenze. Arriva a Vercelli con la formula del prestito.

Mastrantonio, che è stato convocato nella Under 19 azzurra, è stato lanciato nella Primavera dall'attuale tecnico della Roma, Alberto De Rossi..