Ci sarebbero dei feriti nel violento incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 25 gennaio, in via Torino, a Brusnengo, a due passi dal distributore di benzina.

A scontarsi due auto e un camion, la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, oltre al personale medico del 118 per l'assistenza ai conducenti, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e il personale della Guardia di Finanza per la viabilità. Il traffico è al momento rallentato in ambo le direzioni.