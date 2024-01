Venerdì riapre piazza Roma

Come da previsioni, nella giornata di giovedì sono in corso i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale di piazza Roma, ultimo intervento in corso prima della completa riapertura al traffico di uno snodo cruciale della viabilità cittadina.

I lavori di rifacimento della piattaforma stradale, con la completa sostizione del porfido e il rifacimento delle aiuole, era iniziato la scorsa estate: «Il cantiere chiude con un paio di mesi di anticipo sulle previzioni», spiega il vicesindaco Massimo Simion.

La riapertura alla viabilità, con la completa rimozione delle transenne è prevista per la giornata di venerdì. La circolazione verrà regolata come nelle rotatorie alla francese mentre nelle aiuole realizzate alle intersezioni sono state messe a dimora le piante di melograno.