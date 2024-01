Servizio civile, parte il nuovo bando: 37 posti, 507 euro al mese

È stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale.“Trova la tua strada” è lo slogan per la campagna di promozione del bando, scelto dai giovani attualmente in servizio per invitare nuovi giovani a candidarsi.

«L’Amministrazione Comunale, ormai da tempo, sostiene e propone progetti di servizio civile che aggiungono valore alle realtà territoriali che partecipano ed ospitano per un anno i giovani – dice il sindaco Andrea Corsaro – i giovani affrontano una sfida che consentirà loro di acquisire nuove competenze, si costruisce così un percorso in primo luogo formativo, che permette di fare un’esperienza nel mondo del lavoro acquisendo non solo competenze professionali, ma soprattutto implementando quelle trasversali che potranno essere utili in qualsiasi contesto lavorativo. E' un'esperienza bella, di valore, che merita di essere vissuta».

Il Comune di Vercelli è capofila di 14 enti sul territorio e sono disponibili 37 posti per giovani italiani/stranieri di età compresa fra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda. Tra i 37 posti disponibili, sono previsti 24 posti per i quali non è necessario il diploma di maturità. Il bando è aperto fino alle ore 14:00 del giorno 15 febbraio 2024. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, richiede l’impegno di 24 ore settimanali e prevede un contributo mensile di euro 507,30. Le sedi di progetto degli enti partner sono a: Vercelli, Alessandria, Novara, Casale Monferrato, Borgosesia, Crescentino, Gattinara, Santhià, Trino, Varallo.

La varietà dei cinque progetti proposti consente ai giovani di dedicarsi all’ambito di interesse preferito divenendo un’utile risorsa per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico con altri giovani.

Per avere maggiori informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner e candidarsi è raccomandato di visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli (informagiovani@comune.vercelli.it) e partecipare all’Infoday che sarà organizzato il 3 febbraio dalle 9.30 alle 12 allo Spazio Gioin (Via Laviny 67).

È molto importante acquisire tutte le informazioni per presentare correttamente la domanda, in modo da ottenere anche una buona valutazione dei titoli e delle esperienze accumulate.

Informazioni, contatti e aggiornamenti sugli Infoday: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli informagiovani@comune.vercelli.it ; telefono 0161 64 93 54

Gli enti partner del Comune di Vercelli con progetti presenti in questo bando sono: Comune di Casale Monferrato, Comune di Gattinara, Comune di Santhià, Comune di Trino, Università del Piemonte Orientale, Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale, Arcidiocesi di Vercelli, Associazione 6023 APS ETS Unione degli Studenti UPO, Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Fondazione Valsesia, Istituto di Istruzione Superiore “Camillo Cavour” di Vercelli, Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Lagrangia” di Vercelli, Istituto di Istruzione Superiore “Francis Lombardi” di Vercelli e Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Ferraris” con la sede di Crescentino (Istituto Calamandrei).